شكرا لقرائتكم منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد وفئة سيف الملك للقحطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-31 منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد وفئة سيف الملك للقحطاني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل متابعات الخليج 365 - واس حققت منقية عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي اليوم، المركز الأول في فئة جمل 30 شلفا ولي العهد لون حمر، فيما خطفت منقية عايض رفعان عايض القحطاني المركز الأول لفئة 50 سيف الملك.

وجاء فوز المنقيتين بعد منافسة قوية شهدتها منافسات الحمر من خلال استعراض 23 منقية أمام لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام بالصياهد، وتنافست 12 منقية على الفوز بمسابقة (30 شلفا ولي العهد) مقابل 11 منقية في مسابقة (50 سيف الملك).

وتواصل الحضور الجماهير الكبير لليوم الثاني على التوالي، وزف الفائزين بالأهازيج والتشجيع.

وفيما يلي أسماء الملاك الفائزين في لون الحمر بفئتيه: Advertisements الفائزون في 30 شلفا ولي العهد – لون الحمر

1- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي.

2- مشعل طيب محمد العميري.

3- محمد مسيفر مفلح الصواط.

4- فرج فخري عوض الفريدي.

5- الكويتي محمد فلاح خصيوي العتيبي.

6- عيد محمد فالح السحمه.

7- الكويتي حزام راشد خصيوي العتيبي.

8- الكويتي مفرح عبدالله مفرح الرشيدي.

9- محمد عبدالله محمد الحميدان.

10- منصور بندر شعلان العتيبي. الفائزون في 50 سيف الملك – لون الحمر.

1- عايض رفعان عايض القحطاني.

2- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي.

3- عبدالله محمد غازي العصيمي.

4- ماجد ناصر غنيم بن شويه.

5- الكويتي شليويح سطام شليويح المطيري.

6- الكويتي عبدالله مطلق عيد البغيلي الرشيدي.

7- محمد مسيفر مفلح الصواط.

8- فهد مشعان صالح العتيبي.

9- مرزوق تركي غزاي المريبض.

10- طاحس صالح فلاج العضياني. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منقية الراجحي تفوز بشلفا ولي العهد وفئة سيف الملك للقحطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.