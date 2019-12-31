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انطلاق مهرجاني ليالي الشتوية وربيع المظيلف .. الأحد
متابعات الخليج 365 - واس
تنطلق بمدينة السيح الأحد القادم فعاليات “مهرجان ليالي الشتوية” التي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية واللجان الاجتماعية ، ويستمر خمسة أيام.
ويشتمل المهرجان الذي يقام في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية بالسيح على العديد من الفعاليات والبرامج والمناشط التراثية والثقافية والترويحية التي تعبر عن تراث مدن ومراكز وقرى الخرج.
كما يتضمن المهرجان خيمة للضيافة لاستقبال الوفود والزوار ، ومسرح الطفل ، بجانب عروض الألعاب الشعبية والتراثية، واجنحة للأسر المنتجة والتي ستعرض العديد من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية.
تنطلق فعاليات مهرجان “ربيع المظيلف” الرابع , الأحد القادم , وتستمر ثلاثة أشهر ، بتنظيم بلدية المظيلف بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي , بمتابعة حثيثة من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية المظيلف عبدالغني الغامدي ، أن المهرجان ينطلق في نسخته الرابعة هذا العام , ويحمل العديد من المفاجآت والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف فئات المجتمع ، مشيراً إلى أن الاستعدادات النهائية لإطلاق المهرجان شملت تجهيز مقر المهرجان الواقع على امتداد كورنيش المظيلف بـالأعلام وعقود الاضاءة.
وبين أن المهرجان سينطلق بحفل يتضمن أوبريتًا خاصًا وعروضًا متنوعة تشمل الألعاب الترفيهية وعروض السيرك وحديقة الحيوانات لأول مرة ، والمطاعم والمقاهي والجلسات العائلية ، بالإضافة إلى مسرح الطفل والعديد من العروض والأركان المصاحبة لوزارة الصحة ، ممثلة بمستشفى المظيلف العام , ووزارة التعليم ، ممثلة بمكتب تعليم المظيلف ، وعدد من المعارض والأركان والليالي القادمة للجمعيات الأهلية ولجنة التنمية بالمظيلف , لافتاً إلى أن الليالي التي يقام فيها فعاليات المهرجان , خمس ليالٍ ، بينما سيستمر المخيم لمدة ثلاثة أشهر .
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