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الإجازة ترفع أسعار المخيمات البرية بالقصيم لـ 3500 ريال
متابعات الخليج 365 - فهد العنزي - القصيم
ارتفعت هذه الأيام أسعار المخيمات الشتوية في منطقة القصيم، حيث بلغت ٣٥٠٠ ريال لليوم الواحد في موسم الإجازة التي ستبدأ اعتبارًا من نهاية دوام يوم الخميس القادم لكثير من المخيمات الملكية والفاخرة.
وتتراوح الأسعار من ١٥٠٠ ريال للمخيم الكامل رجال ونساء وحتى ٣٥٠٠ ريال بينما تتراوح قيمة الفرد في الخيمة الواحدة المشتركة ما بين ١٥٠ ريالًا حتى ٣٠٠ ريال.
وتحظى منطقة القصيم بموقع استراتيجي مميز للغاية وانتشار المناطق البرية بمدينة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية، ويشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وأمانة منطقة القصيم.
وتميزت القصيم هذه السنة بالتنظيم الاحترافي والمميز للمخيمات البرية، وتم تشكيل لجان مشتركة من القطاعات الحكومية والأمنية للمباشرة في المهرجانات الشتوية.
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