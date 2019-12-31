أسراب الجراد تداهم القصيم والأهالي يطالبون بالتدخل

متابعات الخليج 365 - فهد العنزي - القصيم

داهمت أسراب الجراد منطقة القصيم ودخلت اليوم بعض أحياء مدينة بريدة، حيث غطت سماء المدينة وبعض الطرق الرئيسية والمناطق البرية “عسيلان” خصوصًا جهة شرق المدينة بسبب كثافة أعدادها.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور يظهر انتشار أسراب من الجراد منذ أسبوع وحتى اليوم الثلاثاء بالمنطقة.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بالتعامل مع أسراب الجراد بسرعة والقضاء عليها بالمبيدات الحشرية.