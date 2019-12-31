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شكرا لقرائتكم قائد القوات المشتركة يستقبل وزير الدفاع الكويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قائد القوات المشتركة يستقبل وزير الدفاع الكويتي
تفقدا القوات المشاركة بعمليات إعادة الأمل
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
استقبل صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز صباح اليوم بمدينة خميس مشيط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة الشيخ أحمد المنصور الصباح.
وقد التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة الشيخ أحمد المنصور الصباح أثناء زيارته بمنسوبي القوات الكويتية ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية. )
وقد أقام سمو الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة مأدبة غداء بهذه المناسبة على شرف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور الصباح والوفد المرافق له بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وقد غادر الضيف مدينة خميس مشيط وكان في وداعه سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.
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