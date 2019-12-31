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وصول ٢٢٠٠ رأس من الضأن والماعز من كازاخستان

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2019-12-31

وصول ٢٢٠٠ رأس من الضأن والماعز من كازاخستان

بعد رفع الحظر عنها

متابعات الخليج 365 - الأحساء

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول أول إرسالية أغنام يوم الأحد الموافق ١٤٤١/٤/٢٥هـ قادمة من جمهورية كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي بعد رفع الحظر عنها.

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وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور سند الحربي أنه تم فحص الإرسالية بمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي التابع لمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والمحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي، مبينًا أن الإرسالية تضم أكثر من ٢٢٠٠ رأس من الضأن والماعز ذات السلالة الكازاخستانية.

وأضاف الدكتور الحربي أنه عقب وصول الإرسالية تم على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري عليها، ومراجعة المستندات والشهادات الصحية المرافقة لها، والتأكد من متوسط الأوزان؛ لضمان عدم استهلاك كميات من الأعلاف عند دخولها للمملكة، بالإضافة إلى سحب عينات الدم اللازمة، وفق الآليات المعتمدة بالوزارة، وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها.

وبيَّن الحربي أن نتائج الفحص المخبرية للإرسالية أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحيًا، وعليه تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوء ذلك تم توجيه الإرسالية لمزرعة المستورد؛ لاستكمال باقي الضوابط اللازمة لبرنامج الاستدامة البيئية من تحصينات وفق برنامج التحصين الوطني.

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