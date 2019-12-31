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2019-12-31 رابط الاستعلام عن نتائج المعاهد العلمية برقم الهوية عبر نظام معاهد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وكالة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية نتائج الفصل الدراسي الأول. وقدمت الوكالة التهنئة للطلاب مشيرًة إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق حساب الطالب وولي الأمر في نظام معاهد، أو برقم الهوية فقط عبر الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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