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شكرا لقرائتكم رابط الاستعلام عن نتائج المعاهد العلمية برقم الهوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رابط الاستعلام عن نتائج المعاهد العلمية برقم الهوية
عبر نظام معاهد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وكالة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية نتائج الفصل الدراسي الأول.
وقدمت الوكالة التهنئة للطلاب مشيرًة إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق حساب الطالب وولي الأمر في نظام معاهد، أو برقم الهوية فقط عبر الرابط التالي: (هنا)
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