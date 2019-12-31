سهم أرامكو ينهي تعاملات 2019 عند 35.25 ريال

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى سهم أرامكو تعاملات آخر يوم في العام 2019 على ارتفاع طفيف ليغلق عند 35.25 ريال.

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وبلغ سعر افتتاح سهم أرامكو اليوم 35.15 ريال وهو نفس سعر إغلاق الأمس ليستعيد السهم بعضًا من قوته ويكسب 0.10 ريال أي ما يعادي 0.28 % من قيمته.

وتم تداول 13,488,308 سهمًا من أسهم أرامكو خلال جلسة اليوم بقيمة إجمالية بلغت 474,423,125.70 ريال عبر 13,733 صفقة.

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