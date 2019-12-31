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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو ينهي تعاملات 2019 عند 35.25 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو ينهي تعاملات 2019 عند 35.25 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهى سهم أرامكو تعاملات آخر يوم في العام 2019 على ارتفاع طفيف ليغلق عند 35.25 ريال.
وبلغ سعر افتتاح سهم أرامكو اليوم 35.15 ريال وهو نفس سعر إغلاق الأمس ليستعيد السهم بعضًا من قوته ويكسب 0.10 ريال أي ما يعادي 0.28 % من قيمته.
وتم تداول 13,488,308 سهمًا من أسهم أرامكو خلال جلسة اليوم بقيمة إجمالية بلغت 474,423,125.70 ريال عبر 13,733 صفقة.
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