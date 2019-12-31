قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن تركي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، الشيخ أحمد المنصور الصباح، بخميس مشيط.
والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت أثناء زيارته بمنسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات (إعادة الأمل)، ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.
ختاما غادر الضيف مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي.
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