شكرا لقرائتكم خبر عن مغترب عاد من السعودية ليجد زوجته تزوجت عليه واستولت على أمواله وهكذا انتقم منها بطريقة مرعبة لا تخطر على بال! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سنوات طويلة قضاها وافد مصري في العمل بالمملكة بلغت نحو 12 عاما ، ليعود إلى بلده ليجد زوجته استولت على أموال سنوات عمله وتزوجت من آخر ، ليقتلها أمام زوجها داخل شقتها في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية .

ووفقا لما نشرته صحيفة ” الوطن ” المصرية ، فقد ألقت الجهات الأمنية القبض على الزوج المتهم، بعد جريمة لم تستغرق دقائق معدودة ، حيث قال “عبد الله” إنه سافر للعمل فى المملكة منذ 12 سنة، وكان يرسل للمجني عليها مبالغ مالية، ولديه منها طفلان، وفوجئ عند عودته لمصر، بقيامها برفع دعوى للطلاق منه، وتزوجت من شخص آخر يدعى “محمد. ص”، “وقامت بشراء شقة من تحويشة عمرى”.

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وعن يوم الجريمة أكد المتهم أنه بعد تلقيه الصدمة بعد عودته توجه إلى منزل زوجته القتيلة ، للحصول على أمواله التي استولت عليها والوصول إلى حل ودي يخص طفليه إلا أن الأمر تطور إلى مشاجرة انتهت بمقتل الزوجة أمام زوجها الجديد .