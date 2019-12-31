صقيع وتجمد.. كراني يكشف تفاصيل زائر قطبي بدرجة 2_6 تحت الصفر ويحدد المناطق التي تتأثر به

كشف خبير الأرصاد حسن كراني، أن حالة الاعتدال الجوي التي تشهدها الرياض والشرقية بدأت تزول، معلنا عن زائرًا قطبي بدأ بالتعمق على الشمال.

وقال كراني عبر حسابه في “تويتر”: ‏الإعتدال يودع الرياض، بعون الله تودّع الرياض والشرقية والوسطى الإعتدال الحراري.. ويتعمق زائر قطبي على الشمال ويبقى في عملية مد وجزر.. الخميس القادم يعاود الإعتدال على العاصمة والشرقية يبلغ مداه السبت 04 يناير يتبعه تعمق قطبي على الشمال بحرارة 2_6 تحت الصفر+صقيع+تجمد.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد ذكرت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.