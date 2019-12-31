أمانة جدة تتفاعل مع شكوى مواطن ضد أحد البنوك الشهيرة

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع شكوى تقدم بها أحد المواطنين عبر “تويتر” ضد أحد البنوك الشهيرة، حيث باشرت الشكوى ووعدت باستكمال الإجراءات النظامية.
ونشر المواطن مقطع فيديو يظهر قيام البنك بضخ مياه كثيفة أغرقت الشارع ما أدى لإعاقة قائدي المركبات إيقاف مركباتهم أمام المحال التجارية، قبل أن تؤكد الأمانة أنها عالجت الأمر وأوقفت ضخ المياه وإشعار المنشأة وأن استكمال الإجراءات النظامية جارية.
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