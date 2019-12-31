صورة تبين كيف كان شكل البيوت قديماً في تهامة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة، تبين كيف كان شكل البيوت التهامية قديماً في سهل تهامة. وتعود الصورة لعام 1947 (1366هـ)، حيث ظهرت البيوت وهي مبنية بالكامل من القش، ويظهر فيها 3 أشخاص من سكان السهل بملابسهم ذات الطابع القديم.

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