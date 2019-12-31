شرطة العاصمة المقدسة تحقق في العثور على شخص فاقد للوعي وعليه آثار دماء

فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع تحقيقاً موسعاً حول قضية العثور على شخص ملقى على الأرض وعليه آثار دماء بعد تعرضه إلى طعنات متفرقة في الجسم في منطقة الوادي الأخضر بالقرب من مشعر عرفات.
تفصيلاً؛ تلقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على شخص فاقد الوعي وملقى على الأرض وعليه آثار دماء بعد تعرضه إلى طعنات متفرقة في الجسم، وعند انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ، اتضح صحة بلاغ المواطن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولا يزال مركز شرطة الشرائع يجري تحقيقات موسعة لمعرفة حيثيات القضية بحكم الاختصاص.
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