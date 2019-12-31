صحة عسير: تقليص قوائم انتظار المرضى بنسبة 53,5% عبر برنامج «رحال»

أسهم برنامج (رحال) الذي أطلقته الخدمات العلاجية بصحة عسير، في تحسين قوائم الانتظار وتقليصها بنسبة 53,5% خلال 8 أشهر فقط من انطلاق البرنامج، وذلك في الفترة من يناير حتى نهاية شهر أغسطس 2019.

وأوضحت صحة عسير، في بيان لها، أن هذا البرنامج النوعي قام خلال نفس الفترة بإجراء (2619) عملية جراحية وتنفيذ (1219) عيادة والتعامل مع 21 ألفًا و383 حالة، في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيون والمسالك البولية والنساء والولادة والباطنية والسكري والغدد الصماء والتخدير وجراحة المخ والأعصاب والعظام وطب الأسرة والجراحة العامة والسمنة والأسنان والأطفال والأشعة والطوارئ.

من جانبه، قدم مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، شكره وتقديره باسم فريق عمل البرنامج إلى مدير عام الشئون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، على دعمه الدائم والمستمر والذي أسهم في تسهيل مهمة فريق العمل وتطوير مستوى الخدمات الطبية.

يُذكر أن برنامج (رحال) هو عقد شراكة بين صحة عسير ونخبة من الأطباء الاستشاريين والإخصائيين السعوديين؛ لتقديم الرعاية الطبية الأفضل في المستشفيات المستهدفة، وفي النقطة الأقرب للمستفيدين.