إتلاف 130 كيلوجرام «أسماك فاسدة» قبل دخولها إلى مكة

أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 130 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مُحملة بمركبة قادمة إلى نقطة تفتيش الشميسي قبل دخولها العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، إنه تم الاشتباه في المركبة من قبل أفراد أمن الطرق بنقطة تفتيش الشميسي، مشيرًا إلى أنه تم الإبلاغ عن الحالة وتوجيه المراقبين الصحيين فورًا للكشف عن الأسماك المُحملة.
وأضاف المهندس قدح أنه اتضح على الأسماك علامات التلف والفساد؛ وذلك لتعرضها للتلوث؛ بسبب سوء التخزين والحفظ، مؤكدًا إتلاف الأسماك الفاسدة وفق الطرق الصحية المتبعة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأشاد رئيس البلدية بيقظة رجال الأمن وجهود نقاط التفتيش الأمنية؛ لمراقبة المركبات في جميع المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة، ورصد مخالفات نقل المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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