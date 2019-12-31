بومبيو يتعهَّد بمواصلة العمل مع السعودية لمواجهة سلوك إيران الخبيث

تعهَّد وزير الخارجية الأمريكية «مايك بومبيو»، بمواصلة الولايات المتحدة الأمريكية العمل مع السعودية لمواجهة سلوك إيران الخبيث.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها بومبيو- الثلاثاء- على حسابه على تويتر بعد ساعات من إجرائه اتصالًا هاتفيًا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال بومبيو، في تغريدته اليوم، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع كلٍ من ولي العهد السعودي؛ لمناقشة الهجمات ضد قوات التحالف (في العراق) يوم الجمعة.

وشدَّد بومبيو على أن الولايات المتحدة الأمريكية سترد بحزم على الهجمات الإيرانية.

من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بومبيو ناقش مع ولي العهد محمد بن سلمان «سلوك إيران المزعزع للاستقرار» في المنطقة، والغارات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع كتائب حزب الله في العراق.