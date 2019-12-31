وزير الإعلام يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

ترأس وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
جاء ذلك، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف سعود بن نصار الحازمي، وأعضاء المجلس.
وبحث المجلس، خلال اجتماع اليوم، عددًا من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بسبل تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق على عددٍ من التوصيات.
يُذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعمل على إعداد بنية تحتية رائدة للقطاع، من خلال تطوير جميع أنواع الأنشطة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع؛ لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
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