مجلس الوزراء يُشيد بجهود أمن الدولة في تعقب العناصر الإرهابية

نوَّه مجلس الوزراء في جلسته، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، بالجهود التي توليها رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها، في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية، الذين يحاولون النيل من أمن واستقرار الوطن والمواطنين والمقيمين فيه.

وأعرب مجلس الوزراء، عن شجب المملكة وإدانتها الهجمات، التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني، ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي.

ورحب مجلس الوزراء بتوقيع المملكة ودولة الكويت، الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة في الجانبين.

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وقرر مجلس الوزراء، نقل نشاط التراث الوطني- من حيث المبدأ- من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة، كما وافق المجلس على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

وأشاد مجلس الوزراء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار «حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا، وغيرهم من الأقليات في ميانمار»، الذي تقدَّمت به المملكة نيابة عن الدول الراعية له.

وأكَّد مجلس الوزراء، حرص المملكة على وحدة سوريا، وسيادتها واستقرارها، وتماسك نسيجها الاجتماعي.