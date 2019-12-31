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الملك سلمان يهنئ السودان بذكري الاستقلال ويشيد بتميز العلاقات بين البلدين

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، عبر فيها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، راجيًّا لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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