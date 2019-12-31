الملك يتسلَّم رسالتين من رئيسة إثيوبيا وآبي أحمد

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- رسالتين من فخامة الرئيسة «سهلورق زودي» رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، و«آبي أحمد علي» رئيس الوزراء الإثيوبي.

وقام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين- أيده الله- فخامة الرئيس الإثيوبي السابق «ملاتو تشومي»، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل فخامته لخادم الحرمين الشريفين، تحيات فخامة رئيسة جمهورية إثيوبيا ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى- حفظه الله- تحياته لهما.

كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.