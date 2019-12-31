فعاليات كشفية سعودية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

تُنظِّم جمعية الكشافة العربية السعودية، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، العديد من البرامج والفعاليات، كما تُشارك في بعض المناسبات الكشفية على المستوى الإقليمي، في إطار خطتها السنوية.

وقال نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، إن روزنامة البرامج والفعاليات، التي تجري حاليًا، وما سيُنفذ خلال الأيام المقبلة في الرياض والأفلاج، والمجمعة وفرسان والقاهرة، تأتي للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية ورؤيتها ورسالتها، كما أنها تأتي لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للكشافة العالمية؛ بمنح الشباب الفرصة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم، وتمكينهم من القيام بدور فعال في الحركة الكشفية، وفي مجتمعاتهم.

كما أنها توفر بيئة تعلم غير رسمية؛ تستهدف تعزيز قدرات الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في خدمة المجتمع وتبادل الخبرات مع الآخرين، ليصبحوا قادة للتغيير الإيجابي، وكذا استخدام أساليب وطرق الاتصالات الأكثر تأثيرًا مع الاندماج في علاقات ومشاركات فاعلية، بالإضافة الى الحوكمة.

بدوره، أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن أهم الفعاليات تتضمن مخيم المغامر في فرسان، والدراسات التأهيلية (أولية – تأسيسية – متقدمة) في الأفلاج، ومفوض تنمية المراحل في المجمعة، واستضافة التجمع الوطني لكشافة دول الخليج العربية لمرحلة الكشاف المتقدم بالرياض، والمشاركة في اجتماع رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية بالقاهرة.