«الشورى» يطالب «هيئة الاتصالات» بالحد من رسائل النصب والاحتيال

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ببذل المزيد من الجهود؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للحد من رسائل النصب والاحتيال، وكذلك دراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية.

وأكَّد مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ14 للسنة الرابعة من الدورة السابعة؛ برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على قراره السابق القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها، حسبما نقل حساب المجلس على تويتر، الثلاثاء.

كما طالب الشورى، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ لدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة، وضمان استمرارية خدماتها.

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وأوضح المجلس، أنه على الهيئة وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة، خصوصًا في المناطق النائية، التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.

وطالب الشورى أيضًا بدعم هيئة الاتصالات لتشجيع نشر التقنيات الحديثة، مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة، وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة.