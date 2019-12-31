حقوق الإنسان تحدد 5 مؤشرات للاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص

حددت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، خمسة مؤشرات للاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص. وأوضحت الهيئة حقوق الإنسان -عبر حسابها بتويتر- إنفوجرافًا أن هذه المؤشرات تشمل: أولًا: مرافقة ومراقبة الضحية من المتاجر وتقييد حريتها في التنقل. ثانيًّا: عدم معرفة الضحية للغة المحلية ما عدا المفردات المتصلة بالجنس. Advertisements ثالثًا: وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر. رابعًا: عدم مقدرة الضحية على إبراز وثاق تدل على هويتها. خامسًا: عدم وجود مبالغ نقدية خاصة بها. وطالبت هيئة حقوق الإنسان، في حال وجود واحد أو أكثر من مؤشر من المؤشرات السابقة، الاتصال على الرقم التالي: (19911).

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