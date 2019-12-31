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القيادة تهنِّئ رئيس كوبا بذكرى يوم التحرير

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس ميجل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا؛ بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث الأمير ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،، برقية تهنئة إلى الرئيس ميجل دياز كانيل، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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