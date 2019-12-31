إطلاق خدمة جديدة لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إتاحة خدمة جديدة تسهل تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات التمكين المقدمة والمتمثلة في التوظيف والتدريب والتأهيل.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة.

إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، والوصول إلى الباحثين عن عمل من أفراد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي؛ حيث يندرج ذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها الوزارة مع جميع مستفيديها؛ لتمكينهم من الاعتماد على الذات.

وأشارت وزارة العمل إلى أنه يمكن لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إتمام عملية تحديث بياناتهم دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الضمان الاجتماعي، وذلك عبر الرابط.