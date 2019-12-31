مكافحة الفساد تعلن عدم وجود شبهة فساد مالي أو إداري بمشروع العدادات الذكية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عدم وجود شبهة فساد في مشروع العدادات الذكية.

وأوضحت هيئة مكافحة الفساد، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه لم يظهر للهيئة شبهة فساد مالي أو إداري في مشروع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية بالمملكة.

وثمّن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، مبادرة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بالتواصل مع الهيئة للاطلاع ومراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية.

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وأضاف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم تشكيل فريق عمل من الهيئة؛ لبحث الموضوع والاجتماع مع فريق عمل المشروع المكون من منظومة تكامل قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات التالية: (الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن المشروع.

وتابع قائلًا: «وحرصًا من الهيئة على تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمارات، وفق الأنظمة وبما يعود بالنفع على المواطن والمقيم، فقد تبين للهيئة سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع».

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن جميع الجهات الحكومية مسؤولة وفق الأنظمة، في إتمام إجراءات طرح المنافسات، وترسيتها، وفيما تقوم به من أعمال لتنفيذ مشاريعها بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأن الهيئة ستباشر مهامها في حال ظهر لها شبهات فساد مالي أو إداري، والتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.