أمير عسير يدشن مشروع الواجهة البحرية الخميس

يفتتح أمير منطقة عسير تركي بن طلال، مشروع الواجهة البحرية في منطقة عسير بالحريضة يوم الخميس القادم 2/1/2020، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة ومجلس التنمية السياحي بعسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن مشروع الواجهة البحرية الجديدة، يقع على امتداد ساحل البحر الأحمر بمساحة إجمالية تقدر بـ 2.400 مليون م2 وبطول يزيد على 3 كم.

وقدم الحميدي شكره لأمير المنطقة عسير ووزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد القصبي، على دعمهما المتواصلِ للتنمية التي شملت كافة أرجاء المنطقة دون استثناء ضمن رؤية 2030 منها هذا المشروع الضخم.

وقال إن منطقة عسير اليوم تعيش مرحلة إنجاز جديدة في مسيرة وطننا الغالي نحو الرقي والازدهار، مؤكدا بأن الأمير تركي بن طلال، كان يحمل مسؤوليةَ البناء والعمل طيلة الفترة الماضية بحرص لنرى هذا المشروع العملاق والذي أطلق عليه "مشروع غرب عسيرالمشرق"، وينطلق اليوم كأكبر مشروع ترفيهي وسياحي في المنطقة، وأكد أمين عسير، أن باكورة مشاريع التطوير في المنطقة مستمرة، وتابع أن المشروع يحتوي على ساحات للتنزه ومسطحاتٍ خضراء، إلى جانب شاطئ رملي، ورصيف للصيد، ومرافئ ومواقع للمراقبة.

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وأشار إلى أن المشروع تضمن جسورا للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية، ومناطق لألعاب الأطفال "إيريا كيدز"، بجانب إنشاء مواقف تتسع لـ2000 مركبة ، ودورات مياه، فيما يتسع المشروع لاستقبال أكثر من 55 ألف زائر يوميا.

وطالب الدكتور الحميدي بالمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية التي يتطلب من الجميع المحافظةَ عليها، وحفظها وحمايتها من أي عبث، مؤكدا أن مقدرات دوت الخليج ملك لأبنائه والمحافظة عليها واجب وطني.

يذكر أن يوم الافتتاح سيحمل العديد من الفعاليات التي ستعرض لأول مرة على مستوى المنطقة منها عروض السيرك العالمية.