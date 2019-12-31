السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة يزور مشروع مدينة الورود السكني بالطائف



الطائف 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة, مشروع "مدينة الورود" السكني في محافظة الطائف، الذي يوفر أكثر من 4 آلاف فيلا سكنية.

واستمع سموه لشرح عن مرافق المشروع الواقع على مساحة 9 ملايين متر مربع، ويضم ممشى بطول كيلوين اثنين، وأسواق تجارية، 32 مسجدًا وجامعًا، 19 مدرسة، 32 حديقة، ومدينة ترفيهية،و 6 مرافق صحية.

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16:36ت م

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