السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على سمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل مقرن



الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة مع سموه ، صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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16:32ت م

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