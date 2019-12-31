

سكاكا 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المدير العام لتلفزيون المنطقة حمد بن حمود العريض، الذي قدم لسموه إحصائية عن أعمال التلفزيون خلال العام 2019، واستعدادات التلفزيون لتغطية مهرجانات المنطقة القادمة -بإذن الله- .

وأكد سموه أهمية مضاعفة الجهود لإبراز ماتتمتع به المنطقة من مزايا تنافسية في مجالات عدة.

وأعرب مدير عام تلفزيون المنطقة عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف.

// انتهى //

16:23ت م

0192





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي مدير السعودية اليوم تلفزيون المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.