السعودية اليوم / مسيرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين تندد بالاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى



بيروت 5 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم مسيرة حاشدة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية، نددت بالاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة .

وشارك في المسيرة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وحشد من أهالي المخيم الذين طالبوا بوقف اقتحام المسجد الأقصى ، وتأمين حماية دولية لمدينة القدس والأراضي الفلسطينية.

وألقى أمين سر حركة فتح في مخيم عين الحلوة ماهر شبايطة كلمة استنكر فيها السياسة العدوانية الإسرائيلية, مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والأماكن الدينية المقدسة في القدس.

وعّد شبايطة العدوان الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي المحتلة انتهاكًا للقوانين الدولية وتحديًا للمجتمع الدولي، مشددًا على أن استمرار السياسة العدوانية الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة .

// انتهى //

16:18ت م

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