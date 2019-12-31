السعودية اليوم / بلدي تبوك يطلع على مهام البلديات الفرعية ويستعرض إنجازاته للعام المالي 2019



تبوك 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك أول أمس، اجتماعه الخامس والخمسين , برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي، وذلك بمقر المجلس بمدينة تبوك.

‏واطلع أعضاء المجلس في بداية الاجتماع على العرض المقدم من المشرف على البلديات الفرعية بأمانة المنطقة المهندس عبدالعزيز العنزي, والذي تضمن مهام البلديات الفرعية وأهدافها وعدد الأحياء التابعة لكل بلدية فرعية وعدد العاملين فيها والمعوقات التي تواجه كل بلدية.

بعد ذلك قدم أعضاء المجلس مرئياتهم حول أعمال البلديات الفرعية ، بالإضافة إلى توصية المجلس بدعم البلدية الفرعية في القادسية بمشاريع سفلتة وإنارة للأحياء التابعة لها.

‏بدوره أكد رئيس المجلس البلدي الدكتور عطية الضيوفي بالدور المهم للبلديات الفرعية في الارتقاء بالخِدْمات التي تمس المواطن وذلك بإسناد الدور الرقابي للبلديات الفرعية وخصوصاً فيما يتعلق بصحة الإنسان من مطاعم وتموينات, بالإضافة إلى حث المراقبين التابعين لكل بلديةبإنجاز أعمالهم وتدويرهم شهريا على الأحياء منوها بأن المجلس البلدي داعم للبلديات الفرعية.

‏واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة التقرير السنوي للمجلس البلدي للعام المالي 2019 حيث استعرض المجلس ملخص القرارات التي أصدرها في هذا العام ‏و عدد القرارات المنفذة وهي 54 قراراً ونسبة القرارات المنفذة من أجمالي القرارات 77 % ونسبة القرارات التي تحت الاجراء والتنفيذ 16% ونسبة القرارات غير المنفذة 7%.

كما رصد التقرير عدد زيارة المجلس لمشاريع أمانة مدينة تبوك حيث بلغت خمس زيارات بالإضافة إلى استقبال المجلس عدد من الشكاوى والاقتراحات التي تخص الخدمات من قبل المواطنين والتي بلغت 151 طلبا.

واشتمل التقرير كذلك على جولات المجلس الميدانية للأحياء والقرى والهجر التي قام بها أعضاء المجلس, كما بين التقرير أهم الإنجازات المتميزة التي قدمها المجلس في عامه الحالي منها مبادرته في رفع كفاءة التقاطعات المرورية ومتابعة إنجاز المشاريع المتعثرة وتحديد أولويات صيانة الطرق داخل أحياء مدينة تبوك ووقوف أعضاء المجلس البلدي على المناطق المتضررة من الأمطار و رصد النِّقَاط الحرجة واقتراح آليات المعالجة الفورية إضافة لمشاركة رئيس المجلس ضمن الفريق المكلف برفع توصيات تطوير أعمال المجالس البلدية في المملكة.

// انتهى //

16:02ت م

0185





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدي تبوك يطلع على مهام البلديات الفرعية ويستعرض إنجازاته للعام المالي 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.