

مكة المكرمة 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

استعرض المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم، الخطة التشغيلية لإدارة الجودة وقياس الأداء للفصل الدراسي الثاني 1440 – 1441 هـ لضمان جودة مخرجات التعلم في مدارس التعليم العام ومكاتب التعليم والإدارات.

واستمع المدير العام لشرح مفصل حول آلية العمل ومحاوره التي تضمن جودة الأداء بقياس الأداء المؤسس للإدارات والمكاتب التعليمية وضمان جودة الأداء بقياس الأداء المدرسي للتعليم العام وتحليل نتائج الاختبارات الوطنية والدولية والمشاركة في مقترحات التحسينات التطويرية.

وأثنى الدكتور الزائدي على ماتم عرضه من شرح مفصل لخطة إدارة الجودة وقياس الأداء والتي تتوافق مع توجه وزارة التعليم في الحرص على قياس نواتج التعلم ومخرجات التحصيل الدراسي وضمان الجودة وكفاءة الأداء والإنتاجية بقياس الأداء للإدارات والمكاتب المؤثرة في مخرجات ذلك وتشخيص الواقع لضمان تطبيق الجودة وكفاءة الأداء .

وتهدف الخطة التشغيلية لإدارة الجودة وقياس الأداء لضمان جودة الأداء وكفاءة الإنتاجية للإدارات ومكاتب التعليم ومدارس التعليم العام لرفع جودة مخرجات التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي ورفع نواتج التعلم وضمان جودة الأداء للإدارات المؤثرة في مخرجات التعليم والتحصيل الدراسي ونواتج التعلم .

وتتضمن الخطة التشغيلية زيارات ميدانية لتشخيص الواقع في مجال التحصيل الدراسي ومتابعة الخطة التشغيلية الداعمة للتحصيل الدراسي ومدى تحقق الأهداف ومؤشرات النتائج كما تشمل كذلك ورش عمل وتدريب على بناء استمارات رضا المستفيد وتحليلها ووضع خطط التحسين وقياس مؤشرات الأداء لتجويد الأداء التعليمي ورفع كفاءته داخل الإدارة والمكتب ورفع كفاءة الأداء المدرسي وقياسه ورفع كفاءة النظام المدرسي والذي يحوي رفع كفاءة الأداء التعليمي لتحقيق ضمان الجودة في ممارسات دعم عملية التعلم والتعليم وقياس الأداء المدرسي من خلال قياس أداء المدرسة لتحسين مخرجاتها ودعمها في رفع التحصيل الدراسي.

// انتهى //

15:59ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم مكة يستعرض الخطة التشغيلية لإدارة الجودة وقياس الأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.