السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد يستقبل مدير جامعة الجوف المكلف



سكاكا 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع.

واطلع سموه على سير الاختبارات للطلاب والطالبات في الجامعة، موجهاً بتوفير بيئة تعليمية مناسبة تتناسب مع ماتقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام بالغ للتعليم بمراحله كافة.

من جانبه أعرب الدكتور الزارع عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على توجيهاته الدائمة التي تصب في مصلحة الطلاب والطالبات.

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15:49ت م

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