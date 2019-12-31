السعودية | وزير الثقافة السعودي يؤكد على تعزيز التراث الوطني

شكرا لقرائتكم وزير الثقافة السعودي يؤكد على تعزيز التراث الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، استمرار المسيرة الوطنية في تعزيز التراث الوطني، ضمن استراتيجية شاملة تعكس كنوز المملكة الثقافية والتراثية وتحافظ عليها، مشيراً إلى أن رؤية وتوجهات وزارة الثقافة قد حددت التراث كواحد من ضمن القطاعات التي ستركز عليها جهودها وأنشطتها، بجانب المواقع الثقافية والأثرية والتراث الطبيعي (المتاحف، والمسرح والفنون الأدائية، والمهرجانات والفعاليات الثقافية، والكتب والنشر، والعمارة والتصميم الداخلي، والأفلام والعروض المرئية، والأزياء، واللغة، والطعام وفنون الطهي، والشعر، والمكتبات، والفنون البصرية، والموسيقى).

وقال إن المملكة العربية السعودية أرض الكنوز الثقافية والتراثية، التي احتضنت العديد من الحضارات الإنسانية، غنية بإنسانها وتاريخها، مضيفاً "ستعمل الوزارة على خدمة التراث الوطني، وستسمر في تشجيع القطاع الثقافي بما يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويسهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي، وهذا ما ستعمل الوزارة عليه"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وثمن وزير الثقافة السعودي قرار مجلس الوزراء بنقل نشاط التراث الوطني - من حيث المبدأ - من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة الثقافة.

وأثنى الوزير على الهيئة العامة للسياحة لما قدمته لنشاط التراث الوطني قبل البدء بنقله إلى وزارة الثقافة.