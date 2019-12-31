شكرا لقرائتكم خبر عن «شاركنا الحياة».. وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم حملة التبرع بالدم لمنسوبي الوزارة تحت شعار (شاركنا الحياة وتبرع بالدم)، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة المتواصلة في مثل هذه الأعمال الإنسانية التي دعت إليها الشريعة الإسلامية الغراء في إطار من التراحم، والتعاضد، والتكافل، والتعاون، واستشعاراً للمسؤولية الواجبة على الجميع تجاه أفراد المجتمع، وامتداداً لمبادرات مماثلة قدمتها الوزارة بالتعاون مع المستشفيات الحكومية لمشاركتهم في تنفيذ مثل هذه الأعمال الخيرة التي تسهم في دعم بنوك الدم بكميات يُستفاد منها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

الجدير بالذكر أن الطاقم الطبي الذي يقوم بإجراء عملية التبرع بالدم يجري فحص طبي كامل للمتبرع لمعرفة مدى قدرته على التبرع، وسلامته من الأمراض المعدية.