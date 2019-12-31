شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 130 كيلو اسماك فاسدة بنقطة تفتيش الشميسي بمكة والان نبدء بالتفاصيل
أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة " أمس" 130 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مُحملة بمركبة قادمة إلى نقطة تفتيش الشميسي قبل دخولها للعاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، بأنه تم الاشتباه في المركبة من قبل أفراد أمن الطرق بنقطة تفتيش الشميسي، مشيراً بأنه تم الإبلاغ عن الحالة وتوجيه المراقبين الصحيين فوراً للكشف عن الأسماك المُحملة، حيث اتضح عليها علامات التلف والفساد وذلك لتعرضها للتلوث بسبب سوء التخزين والحفظ، مؤكداً إتلاف الأسماك الفاسدة وفق الطرق الصحية المتبعة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
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