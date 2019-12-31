شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تحذر المواطنين من فيروس «سارس» والان نبدء بالتفاصيل

نبهت القنصلية في هونج كونج، المواطنين السعوديين، بأن السلطات الصينية أعلنت عن تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس الالتهاب الرئوي الحاد المعروف بإسم (سارس) في مدينة (ووهان) وسط الصين ونظرا لخطورة هذا الفيروس يرجى مراعاة التدابير الصحية متمنين دوام السلامة للجميع.

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