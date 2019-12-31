شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بدراسة إنشاء شبكة إنترنت وطنية والان نبدء بالتفاصيل

• وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها

• التنسيق مع الجهات المعنية للحد من رسائل النصب والاحتيال

• إعداد التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة

• «الشورى» يطالب بوضع سياسات تركز على المحتوى المحلي بالموانئ

طالب مجلس الشورى ، في جلسته المنعقدة اليوم ، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني لدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها .

وأكد الشورى على قراره السابق القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها .

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وأوضح أنه على الهيئة وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها .

وطالب الشورى بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة .

وأكد أنه على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذل المزيد من الجهود - بالتنسيق مع الجهات المعنية - للحد من رسائل النصب والاحتيال .

وناقش مجلس الشورى ، في جلسته المنعقدة اليوم، التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1439هـ

واقترحت عضو الشورى د.فوزية أبا الخيل توظيف الخدمات الرقمية في قطاع الموانئ والنقل والشحن البحري ، مطالبة بوضع سياسات وطنية تركز على المحتوى المحلي لقطاع الموانئ .

وأكد عضو الشورى الأمير د.خالد آل سعود أن تقرير الهيئة العامة للموانئ لم يتضمن مؤشرات أدائها ، ولا معلومات عن تخصيص أعمالها ، مشيراً إلى أن على الهيئة مسؤولية في الحد من الاستيراد من خلال الموانئ المجاورة من خلال المرونة وتوفير الخدمات المناسبة .

وطالب عضو الشورى خليفة الدوسري بأن تعمل الهيئة العامة للموانئ على نقل الركاب بين موانئ المملكة .