شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» 1.5 مليون عملية للتوثيق إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مؤشرات وزارة العدل أن إجمالي العمليات التي نفذها المستفيدون من خدمات التوثيق دون الحاجة لزيارة كتابات العدل بلغت 1.5 مليون عملية، منها ما يزيد عن 500 ألف عملية إصدار للوكالات إلكترونياً، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف عملية فسخ وكالة "إلغاء"، فيما تنوعت العمليات الأخرى بين توثيق العقارات وغيرها من الخدمات.

وأصدرت الوزارة أكثر من 500 ألف وكالة إلكترونياً للمستفيدين، عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، وذلك منذ إطلاق الخدمة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2018 بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه باعتماد الوكالة الإلكترونية العام الماضي، لتختصر الوقت والجهد للمستفيدين وذلك لسرعة وموثوقية الوثيقة الإلكترونية، كما تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.