رياح نشطة على شرق ووسط المملكة غدًا

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون الطقس مستقرًا غدًا، على معظم مناطق المملكة بينما تنشط الرياح السطحية التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة ووسط المملكة.

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كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

ونوهت الأرصاد إلى أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة في حين ستكون على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة.

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