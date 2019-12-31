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الكهرباء : العدادات الذكية ستتيح للمشترك متابعة استهلاكه لحظيًا
المشترك لن يتحمل قيمة تركيبها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن العدادات الذكية التي سيبدأ تركيبها قريبًا ستتيح للمشتركين مراقبة استهلاكهم بشكل لحظي، والحصول على معلومات تفصيلية تساعدهم على تعديل النمط الاستهلاكي.
وأضافت أنه لن يتحمل المشترك تكلفة تركيب العدادات الذكية.
وكانت السعودية للكهرباء وقعت مؤخرًا عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على ترسية المشروع، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة.
وتبلغ قيمة العقود 9.555.099.334 ريالًا، وسيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، إضافة إلى التمويل الخارجي.
وأكدت السعودية للكهرباء، أنه بناء على الاتفاقيات المبرمة في 27 أكتوبر الماضي، تحت رعاية وزارة الطاقة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ستكون 35 % من عدد العدادات محلية الصنع، و 33.3% من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات الذكية هي من المحتوى المحلي “صناعة سعودية”.
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