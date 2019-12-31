خدمات خاصة للمكفوفين في شتاء الرياض

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفر مناطق شتاء الرياض خدمات خاصة ونوعية للمكفوفين، عبر توفير قوائم طعام مكتوبة على طريقة برايل داخل نخبة من مطاعم منطقة “الرياض بوليفارد” و”سفاري الرياض” تمكنهم من الطلب ومعرفة المكونات والأسعار بطريقة سهلة وميسرة.

وشملت المطاعم المطعم السعودي الدراعة، والمطعم اليمني ليالي عدن، والمطعم المصري ليالي المحروسة، والمطعم اللبناني بيروت خانم، ومطعم زودياك قاردن، ومطعم ROMEOS في منطقة سفاري الرياض.

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ويعمل فريق من المتخصصين بمتابعة الهيئة العامة للترفيه في مساعدة المكفوفين، وضعيفي الإبصار ليتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء والفعاليات المتعددة في شتاء الرياض.

وشكرت جمعية إبصار الخيرية المتخصصة في خدمة المكفوفين والمعاقين بصريًا، الهيئة العامة للترفيه على جهودها، من خلال تبنيها مبادرة “أقدر” التي يقوم عليها عدد من الشباب السعودي، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أمل بنت حمدان الحنيطي الأمين العام لجمعية إبصار الخيرية، أهمية وجود مثل هذه المبادرات في فعاليات ترفيهية تستهدف كل فئات المجتمع، وأوضحت أن الجمعية لمست ما تقدمه الهيئة العامة للترفيه لهذه الفئة، وتأكيداتها المستمرة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين كافة متطلباتهم خلال إقامة الفعاليات، من تسهيل إجراءات الدخول، إلى توفير مسار خاص لشراء التذاكر، ومواقف سيارات خاصة، وأصوات وإشارات تضاء في حالات الطوارئ، وتوفير منزلقات لتسهيل حركة الدخول والخروج عند مداخل الفعاليات، ومقاعد خاصة في الفعاليات المسرحية.

وأضافت أمين عام جمعية إبصار الخيرية أن هذا الاهتمام الذي تتبناه الهيئة يشكل إحدى الأولويات التي تنبثق من مشروعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم فعاليات المجتمع، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله، وحرصها الدائم على تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة لفئات المجتمع كافة، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

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