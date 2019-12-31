2019-12-31

فيديو.. 37 ألف جمعية صحية خيرية في أمريكا مقابل 100 بالمملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد د. سفر سعد بنار، قائد التطوع الصحي بوزارة الصحة، أن 60% من المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية غير ربحية.

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وأضاف د. سفر سعد، خلال استضافته ببرنامج المجلس الصحي على قناة العائلة 24 أن هناك 37 ألف جمعية صحية خيرية في أمريكا مقابل 100 جمعية بالمملكة.

وتابع أن مجانية الخدمات أدى لتأخر الخدمات التطوعية في الصحة، وما زال مفهوم العمل الخيري مقتصراً على بناء المساجد وحفر الآبار، مضيفاً أن التطوع في الخارج جيد لكن نحتاج المزيد بالداخل.

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