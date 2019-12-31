- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم فيديو.. 37 ألف جمعية صحية خيرية في أمريكا مقابل 100 بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. 37 ألف جمعية صحية خيرية في أمريكا مقابل 100 بالمملكة
أكد أن مفهوم العمل الخيري مقتصر على بناء المساجد وحفر الآبار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد د. سفر سعد بنار، قائد التطوع الصحي بوزارة الصحة، أن 60% من المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية غير ربحية.
وأضاف د. سفر سعد، خلال استضافته ببرنامج المجلس الصحي على قناة العائلة 24 أن هناك 37 ألف جمعية صحية خيرية في أمريكا مقابل 100 جمعية بالمملكة.
وتابع أن مجانية الخدمات أدى لتأخر الخدمات التطوعية في الصحة، وما زال مفهوم العمل الخيري مقتصراً على بناء المساجد وحفر الآبار، مضيفاً أن التطوع في الخارج جيد لكن نحتاج المزيد بالداخل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. 37 ألف جمعية صحية خيرية في أمريكا مقابل 100 بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.