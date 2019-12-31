الموافقة على تصنيف 4 دبلومات نوعية بجامعة الملك خالد

2019-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

صنّفت وزارة الخدمة المدنية عددًا من الدبلومات التخصصية في مجال الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد، تقدمها كلية علوم الحاسب الآلي بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل وتطويرًا لمهارات خريجي الثانوية في هذا المجال.

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وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن الموافقة شملت 4 دبلومات هي دبلوم أنظمة الإنترنت الذكية، ودبلوم صيانة الحاسب الآلي، ودبلوم الأجهزة الذكية، ودبلوم شبكات الحاسب الآلي، وأكد عقيل أن العمادة تعمل مع جميع كليات الجامعة لاستحداث دبلومات تطبيقية نوعية تساهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين من خلال التأهيل والتدريب والممارسة، مضيفًا أنه سيقوم على تدريس هذه الدبلومات الـ 4 نخبة من الأساتذة المتميزين من كلية علوم الحاسب الآلي ممن لهم خبرة طويلة في مجال التعليم والتدريب وتقديم برامج تدريبية وتعليمية متميزة.

ورفع عقيل شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على اهتمامه الدائم بما يخدم ويدعم التطور والتنوع التعليمي في الجامعة، كما شكر عميد ومنسوبي كلية علوم الحاسب الآلي على جهودهم في استحداث هذه الدبلومات النوعية.

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