الارشيف / اخبار السعوديه

منشآت تنظم دورة تدريبية للإعلام الريادي بأسواق القرية بالأحساء

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم منشآت تنظم دورة تدريبية للإعلام الريادي بأسواق القرية بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-31

منشآت تنظم دورة تدريبية للإعلام الريادي بأسواق القرية بالأحساء

حفّزت الشباب والشابات في مجال ريادة الأعمال

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” دورة تدريبية للإعلام الريادي والتي أقيمت في أسواق القرية في محافظة الأحساء.

Advertisements

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “المرشد القابضة” الأستاذ محمد المرشد: أن استثمارات المجموعة تحظى بنموٍّ مميّزٍ من نوعِهِ؛ وتعدُّ أسواق القرية إحدى الوجهات الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية بمحافظة الأحساء؛ حيث حفّزت على دخول عددٍ من شباب وشابات المحافظة لسوق مبيعات التجزئة”.

وأضاف المرشد “تأتي استضافة الدورة التدريبية المُقدمة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” للإعلام الريادي لتُساهم في تفعيل الدور التكاملي بين أهداف المجموعة وقِيَمها نحوَ تحفيز شباب وشابات الأعمال على التوسُّع في الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها”

الجدير بالذكر أن مجموعة المرشد القابضة إحدى المجموعات المستثمرة في المجالات الصناعية والكهربائية وقطاع المقاولات والأنشطة الترفيهية والعقارية بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات وقطاعات التجزئة بمختلف أنواعها.

تابعنا على 0ad90b068a.jpg تواصل معنا على43103d1ba4.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منشآت تنظم دورة تدريبية للإعلام الريادي بأسواق القرية بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا