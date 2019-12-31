مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة من 2019، حيث تراجعت مبالغ عمليات البطاقات بنسبة 25% في نوفمبر 2019، لتبلغ حوالي 1.27 مليار ريال، مقارنة بحوالي 1.71 مليار ريال في الشهر المقابل من العام السابق، وانخفضت في سبتمبر وأكتوبر من 2019 بحوالي 18.7% و28.3% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتزامن هذا التراجع في مبالغ العمليات مع بدء عدد من المواسم والفعاليات المقامة في عدد من مناطق ومدن السعودية، من جانب آخر شهدت مبالغ عمليات مبيعات نقاط البيع في السعودية خلال الأشهر الأخيرة نموا كبيرا، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 30% في نوفمبر 2019، لتبلغ 25.8 مليار ريال مقارنة بحوالي 19.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام السابق.

كما شهد قطاع المطاعم والمقاهي نموا سنويا في نوفمبر 2019 نسبته 54%، وشهد كل من قطاع الترفيه والثقافة والمواصلات والفنادق نموا سنويا بنسبة 30.5% و25.2% و18.1% لكل قطاع على التوالي.