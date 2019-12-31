السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - رسالتين من الرئيسة سهلورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي. وسلم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، الرئيس الإثيوبي السابق، ملاتو تشومي، خلال استقبال الملك له اليوم. Advertisements ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيسة جمهورية إثيوبيا ورئيس الوزراء، فيما أبدى - حفظه الله - تحياته لهما. كما استعرضت خلال الاستقبال العلاقات بين السعودية وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها. حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير جمهورية إثيوبيا لدى السعودية عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالتين من رئيسة جمهورية إثيوبيا ورئيس وزراء إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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