السعودية | الملك سلمان يتسلم رسالتين من رئيسة إثيوبيا ورئيس وزرائها

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتسلم رسالتين من رئيسة إثيوبيا ورئيس وزرائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالتين من رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلورق زودي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

وقام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين، الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك له اليوم.

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ونقل ملاتو تشومي لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة إثيوبيا ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى تحياته لهما.

كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.